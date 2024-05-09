Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Казахстан отказался претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года, сообщил ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

В феврале генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение ЧМ в Астане и Алма-Ате. Ранее Казахстан претендовал на проведение ЧМ-2027, однако победу одержала Германия.

Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских Прага и Остраве с 10 по 26 мая. В 2025 году турнир пройдет в Дании и Швеции, в 2026-м — в Швейцарии.