Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Сегодня, 09:45
Казахстан отказался претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года, сообщил ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.
В феврале генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение ЧМ в Астане и Алма-Ате. Ранее Казахстан претендовал на проведение ЧМ-2027, однако победу одержала Германия.
Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских Прага и Остраве с 10 по 26 мая. В 2025 году турнир пройдет в Дании и Швеции, в 2026-м — в Швейцарии.