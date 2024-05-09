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Сегодня, 09:45

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстан отказался претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года, сообщил ТАСС президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

В феврале генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев сообщил, что федерация подала заявку на проведение ЧМ в Астане и Алма-Ате. Ранее Казахстан претендовал на проведение ЧМ-2027, однако победу одержала Германия.

Чемпионат мира-2024 пройдет в чешских Прага и Остраве с 10 по 26 мая. В 2025 году турнир пройдет в Дании и Швеции, в 2026-м — в Швейцарии.

Источник: https://tass.ru/sport/20750607
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