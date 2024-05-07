Казахстан: расписание матчей на чемпионате мира по хоккею 2024

11 мая Казахстан сыграет с Францией на ЧМ-2024 по хоккею

С 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава пройдут матчи чемпионата мира-2024 по хоккею. «СЭ» публикует расписание и время начала игр (мск) с участием сборной Казахстана.

Национальная сборная Казахстана сыграет в группе B на ЧМ-2024 вместе с Германией, Францией, Латвией, Польшей, США, Швецией и Словакией.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМХ-2024

11 мая. 13:20. Франция — Казахстан

12 мая. 13:20. Словакия — Казахстан

14 мая. 17:20. Казахстан — Латвия

16 мая. 17:20. Казахстан — Швеция

17 мая. 17:20. Германия — Казахстан

19 мая. 17:20. США — Казахстан

20 мая. 21:20. Казахстан — Польша

По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.

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