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Сегодня, 19:45

Казахстан: расписание матчей на чемпионате мира по хоккею 2024

11 мая Казахстан сыграет с Францией на ЧМ-2024 по хоккею
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной Казахстана.
Фото Федерация хоккея Казахстана
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С 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава пройдут матчи чемпионата мира-2024 по хоккею. «СЭ» публикует расписание и время начала игр (мск) с участием сборной Казахстана.

Национальная сборная Казахстана сыграет в группе B на ЧМ-2024 вместе с Германией, Францией, Латвией, Польшей, США, Швецией и Словакией.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМХ-2024

  • 11 мая. 13:20. Франция — Казахстан
  • 12 мая. 13:20. Словакия — Казахстан
  • 14 мая. 17:20. Казахстан — Латвия
  • 16 мая. 17:20. Казахстан — Швеция
  • 17 мая. 17:20. Германия — Казахстан
  • 19 мая. 17:20. США — Казахстан
  • 20 мая. 21:20. Казахстан — Польша

По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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