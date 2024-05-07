Казахстан: расписание матчей на чемпионате мира по хоккею 2024

Сегодня, 19:45
С 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава пройдут матчи чемпионата мира-2024 по хоккею. «СЭ» публикует расписание и время начала игр (мск) с участием сборной Казахстана.
Национальная сборная Казахстана сыграет в группе B на ЧМ-2024 вместе с Германией, Францией, Латвией, Польшей, США, Швецией и Словакией.
По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.
ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».