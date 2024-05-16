Швеция победила Казахстан на чемпионате мира

Сегодня, 19:34
Сборная Швеции победила Казахстан в групповом турнире чемпионата мира — 3:1. Встреча проходила в Остраве (Чехия).
У шведов шайбы забросили Маркус Йоханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд. У казахстанской сборной один гол забил Адил Бекетаев.
Швеция одержала четвертую победу в четырех матчах и лидирует в группе B — 12 очков. Казахстан потерпел третье поражение — 3 очка и 7-е место.
18 мая Швеция сыграет с Латвией, Казахстан 17-го числа встретится с Германией.
Чемпионат мира
Группа B
Казахстан — Швеция — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: М. Юханссон — 3 (Бураковски, Бродин), 10:20 — 0:1. Лин. Юханссон — 1 (мен., Фреден, Петтерссон), 35:08 — 0:2. Зеттерлунд — 1 (Лундестрем), 41:51 — 0:3. Бекетаев — 1 (Рымарев, Старченко), 45:36 — 1:3.
Вратари: Бояркин — Эрссон.
Штраф: 31 — 4.
Броски: 11 (1+4+6) — 44 (15+20+9).
Судьи: Пирс, Франо.
16 мая. Острава. Ostravar Arena.