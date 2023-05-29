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Сегодня, 15:51

Коньков хочет, чтобы борная России продемонстрировала свое мастерство в конкурентной среде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от чемпионата мира по хоккею, который проходил в Тампере и Риге.

«Мы наблюдаем, как хоккей в мире меняется. И то, что мы видим уже по окончании чемпионата мира: сборная Германии продемонстрировала определенный класс, достаточно уверенную игру в том числе и в финале, а сборная Латвия показала результат — впервые вышла в полуфинал, а потом завоевала «бронзу». Наблюдая за этими изменениями, конечно, в это трудно поверить, даже сейчас до конца не верится, что на стадии четвертьфинала вылетели все сборные, играющие на Евротуре, —швейцарцы, шведы, чехи, финны. Очень хочется, чтобы сборная России поскорее вернулась на международную арену и продемонстрировал свое мастерство в конкурентной среде. Чемпионат мира хорош тем, что огромное количество молодых ребят показывают себя, свои возможности, открываются новые звезды. Мне понравилось, что коллективы были сплоченные. Игра сборной Канады мне напомнила стиль ЦСКА в этом плей-офф. Полуфинал против латвийцев канадцы играли без подавляющего преимущества, но с какой-то уверенностью, знанием, что они в любой момент забьют и доведут дело до победы, не тратя лишних сил. Тоже самое было в финале против немцев, команда показала внутреннюю уверенность и заслуженно завоевала золото. Интересно было наблюдать, как команды не смотрят на авторитетов. Выходят и играют, делают все возможное. Скажу, что у всех четырех полуфиналистов были хорошие шансы, чтобы бороться за звание чемпиона», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-khochetsya-chtoby-sbornaya-rossii-prodemonstrirovala-svoyo-masterstvo-v-konkurentnoi-srede-254772/
Сергей Коньков
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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