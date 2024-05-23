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Сегодня, 12:03

Коньков назвал сборные Канады и Чехии фаворитами своих матчей в четвертьфинале чемпионата мира

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал сборные Канады и Чехии фаворитами своих матчей в четвертьфинале ЧМ-2024.

«Сложно отдать кому-то предпочтение в паре Чехия — США. На мой взгляд, здесь шансы равные. Я думаю, что домашняя поддержка станет предопределяющим фактором для чехов. Хозяева чемпионата со всеми командами стараются играть очень агрессивно и надежно. Они как будто проходили закалку на групповом этапе. В общем, сборная Чехии — фаворит матча с американцами. А канадцы должны обыгрывать словаков», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-domashnyaya-podderzhka-stanet-predopredelyayushhim-faktorom-dlya-chehov/
Сергей Коньков
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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