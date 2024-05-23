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Сегодня, 10:47

Коньков поделился мнением о чемпионате мира по хоккею в Чехии

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, что думает о групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

«Меня удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче, за этим было интересно наблюдать.

Мне приятно было понаблюдать за Швецией и Канадой. Австрийцы также обратили на себя внимание, хоть они и проиграли канадцам. Но они одолели финнов. Немцы и швейцарцы тоже обратили на себя внимание, они заслуженно попали в плей-офф. Канада, Швеция и Чехия — традиционные лидеры. Матчи плей-офф ожидаются очень интересными«, — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В Чехии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 во вторник, 21 мая. По его итогам определились все четвертьфинальные пары. Все четыре матча 1/4 финала пройдут 23 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-menya-udivil-vy-sokij-uroven-hokkeya-na-chm/
Сергей Коньков
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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