Коньков: «В матче с Канадой склоняюсь в пользу сборной Финляндии, потому что она играет более дисциплинированно»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что игровая дисциплина должна помочь сборной Финляндии обыграть Канаду в четвертьфинальном матче ЧМ-2023.

«Эта игра будет самой интересной в четвертьфинале. Команды хорошие, лидеры последних мировых первенств. Оба соперника показывают отличный хоккей. Детали и нюансы определят результат. Я склоняюсь в пользу сборной Финляндии, потому что она играет более дисциплинированно. В последние годы финны выбрали тактику, которая позволяет им добиваться успеха», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Матч Финляндия — Канада состоится в четверг, 25 мая, и начнется в 20.20 по московскому времени.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире из-за отстранения.