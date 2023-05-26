Коньков считает, что латвийцы будут на подъеме в матче с Канадой

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков дал прогноз на исход полуфинального матча чемпионата мира Канада — Латвия.

«Я думаю, латвийцы в любом случае будут на подъеме. Они приложат все возможные усилия, трибуны их поддержат. Но разница в классе между командами достаточно существенна. Хотя, ранее мы уже давали прогноз, в котором говорили, что у латышей будет мало вариантов со шведами. Но они использовали все свои шансы. Думаю, что все примерно так же будет и в игре с Канадой. Она будет фаворитом, а сборная Латвии окажет максимально возможное сопротивление. Но североамериканцы выйдут в финал», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Полуфинал ЧМ-2023 Канада — Латвия пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 14:20 мск.