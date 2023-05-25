Коньков считает Швецию фаворитом в матче с Латвией

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2023 Швеция — Латвия.

«Если смотреть на статус команд, то можно назвать шведов фаворитами. Они очень классно проводят турнир. «Тре крунур», если не брать в расчет последнюю игру, пропустили три гола за шесть матчей. Это показывает, что команда очень серьезно настроилась на турнир. Лишь в овертайме они проиграли последний матч, в котором оспаривалось первое место в группе. Что касается латышей, то поддержка домашних трибун всегда является подспорьем и помощью. Домашняя арена им на руку. Но для меня фаворитом все равно является команда Швеции», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Матч между сборными Швеции и Латвим пройдет в четверг, 25 мая, и начнется в 20.20 по московскому времени.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире из-за отстранения.