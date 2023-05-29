Кожевников назвал чемпионат мира без России «первенством двора»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что попадание сборных Латвии и Германии в четверку сильнейших команд чемпионата мира по хоккею его не удивило.

«Да я даже не смотрел это первенство двора. Без России и Белоруссии вообще неинтересно наблюдать. Что касается сенсаций от Латвии и Германии, то это случайность. Без России неудивительно, что таким странам удается забраться так высоко. Как бы выступила наша команда? Да что гадать, раз нас там не было. Но уверен, что сыграли бы достойно и добились хорошего результата», — приводит слова Кожевникова РИА «Новости Спорт».

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4:3 ОТ).