Кожевников назвал чемпионат мира по хоккею первенством водокачек

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал фаворитов чемпионата мира по хоккею.

«Они классические. Канадцы будут претендовать на первое место, американцы пошевелятся. Но есть ощущение, что некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить. Но это первенство водокачек без России. Организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).