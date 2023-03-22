Кожевников жестко отреагировал на продление ИИХФ бана российского хоккея: «Смотрят на шавок и решают»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал для «СЭ» новость о продлении Советом Международной федерацией хоккея (ИИХФ) отстранения сборных России и Белоруссии от международных турниров.

«Это неудивительно. Смотрят на шавок и решают. Что мы можем сделать? Ничего. Латвия или Финляндия, оказывается, что-то решают. Финны хотя бы уже два раза подряд чемпионат мира выиграли, естественно, они что-то из себя представляют. А остальная вся гниль их поддерживает», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.