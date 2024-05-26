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Сегодня, 18:37

Кожевников считает, что шведы никогда не простят россиянам побед Петра Первого

сборная Швеции на чемпионате мира в Чехии.
Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен словам председателя Шведской ассоциации хоккея Андерса Ларссона, который заявил о поддержке дальнейшего отстранения россиян и белорусов от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Они же конченые негодяи. Шведы — завистливые люди, и они точно никогда не простят нам победы Петра Первого в Северной войне. Это всегда сидит в них, потому что их с детства воспитывают именно в таком ключе. Я же играл в этой стране, и шведский тренер команды говорил мне об этом в глаза. Для них это в порядке вещей и вполне нормально. Это мы добрые люди и не помним тех гадостей, которые нам кто-то делает», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

Ранее бывший президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о давлении Швеции на организацию в вопросе о допуске россиян и белорусов до международных стартов. Национальные команды из этих стран не участвуют в соревнованиях начиная с февраля 2022 года.

На чемпионате мира по хоккею в Чехии, проходящем без россиян, Швеция стала бронзовым призером. В матче за третье место команда победила канадцев — 4:2.

Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
Рене Фазель
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Швеция — Канада: видеообзор матча за третье место на чемпионате мира