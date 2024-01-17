Кожевников раскритиковал ИИХФ за допуск молодежки Израиля до ЧМ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал главу Международной федерации хоккея Люка Тардифа после допуска молодежной сборной Израиля к международным соревнованиям.

«Там чудят люди. Если брать правильно, то это невозможно. Француз там вообще ничего не понимает», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Ранее ИИХФ отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Решение влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который стартует 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.

17 января ИИХФ позволила сборной Израиля выступить на молодежном первенстве мира в третьем дивизионе (игроки не старше 20 лет).