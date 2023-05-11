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Сегодня, 13:18

Кожевников: «Не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о стартующем 12 мая чемпионате мира по хоккею.

«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен. Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его. Если бы все было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху. Впрочем, что тут можно предполагать. Нам не с чем было сравнивать в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-ne-ponimayu-igrokov-kotory-e-budut-bez-rossii-schitat-sebya-chempionami-mira/
Хоккей
Александр Кожевников
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