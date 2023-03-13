Кожевников заявил, что шведы и чехи будут упираться против участия России в ЧМ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на новость о том, что сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году.

«Я верю, что сборная России по хоккею может участвовать в чемпионате мира по хоккею уже в 2024 году. Естественно, против будут шведы, фины и чехи, они подсвинки, которые будут упираться и палки в колеса вставлять. США и Канада понимают, что чемпионат мира без России не тот турнир. За океаном работают профессионалы, у которых до сих пор играют наши ребята, и они все понимают. Так же Латвия будет против участия нашей национальной команды на чемпионате мира и остальная вся подлячина», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.