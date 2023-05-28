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Сегодня, 19:06

Крикунов — о бронзе Латвии на ЧМ: «Представьте, страна с населением в 1,5 миллиона обыграла США, где 360 миллионов»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал победу сборной Латвии в матче за третье место на ЧМ-2023.

«Выдающийся результат! Вы только представьте, что страна с населением в 1,5 миллиона обыграла США, страну, в которой 360 миллионов. Это как? Латыши ведь еще и нас учили играть в хоккей. Когда погибли ребята из «ВВС», разбились под Екатеринбургом, там три парня из Латвии были. Они уже играли и раньше нас начали ездить на чемпионаты мира. Мы же поздно начали в хоккей играть. Для Латвии это лучший результат, и ближайшие, не знаю сколько лет, повторить это будет тяжело. Заслуживают ребята похвалы, сделали большое дело», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Сборная Латвии в овертайме обыграла национальную команду США (4:3 ОТ) и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

В финале турнира встретятся сборные Канады и Германии. Матч пройдет в воскресенье, 28 мая, и начнется в 20.20 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-o-bronze-latvii-na-chm-predstavte-strana-s-naseleniem-v-1-5-milliona-254628/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная США по хоккею
Владимир Крикунов
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