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Сегодня, 01:08

Кулда: «Выйти в полуфинал первый раз в истории — это большое достижение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Латвии Артурс Кулда поделился впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира.

«Домашний чемпионат, собрался очень хороший состав. Пацаны тоже говорили, что был сложный тренировочный лагерь, серьезно готовились, большой упор был на физику. Приятно видеть, что все это дает плоды, команда может все три периода четко играть, не выпадать, и делать правильные вещи. Я очень рад за пацанов, за тренерский штаб, вся страна смотрит матчи, поэтому круто, молодцы.

Конечно, выйти в полуфинал первый раз в истории — это большое достижение. Но турнир продолжается, дальше все может быть! Логично, что раз Латвия в полуфинале, то пора бы и с канадцами за медали побороться. Смотря игры против чехов, шведов и швейцарцев, стоит сказать, что можно добиться большего.

Кого-то отдельно, наверное, сложно выделить, потому что прежде всего сборная сильна командой. Выделяются вратарь Шилов, вся бригада меньшинства, они шикарно играют, много бросков блокируют. Ребята — большие молодцы, это одна из причин, почему команда так удачно играет», — цитирует Metaratings.ru Кулду.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashitnik-sbornoi-latvii-kulda-v-polufinale-chm-2023-pora-by-i-s-kanadoi-poborotsya-253961/
Артур Кулда
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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