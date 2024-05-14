Латвия победила Казахстан в матче чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла Казахстан в матче группового турнира чемпионата мира — 2:0.

У победителей шайбы забросили Роберт Букартс и Харальд Эгле.

Латвия набрала 7 очков и поднялась на второе место в группе В. Казахстан с 3 очками — на 5-й строчке.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Латвия — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Роб. Букартс — 2 (Батня), 31:48 — 0:1. Эгле — 1, 35:22 — 0:2.

Вратари: Шутов — Гудлевскис.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 22 (9+7+6) — 26 (6+14+6).

Судьи: Бьерк, Викман.

14 мая. Острава. Ostravar Arena.