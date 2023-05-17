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17 мая, 18:46

Латвия обыграла Норвегию в групповом турнире чемпионата мира

Руслан Минаев
Драка в матче ЧМ-2023 Латвия — Норвегия.
Фото AFP
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Сборная Латвии обыграла Норвегию в групповом турнире чемпионата мира — 2:1.

Латвийцы одержали две победы после четырех матчей и идут на 4-й строчке группы В. Норвегию проиграла 3 из 4 встреч и занимает 6-е место.

В следующем матче Латвия сыграет со Словенией 19 мая. Норвегия встретится с Чехией 20-го числа.

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Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Норвегия — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Аболс — 2 (бол., Балцерс, Даугавиньш), 23:14 — 1:0. Андерсонс — 1 (Кениньш), 23:53 — 2:0. Хофф — 1 (Эстрем Сальстен), 34:20 — 2:1.

Вратари: Силов — Хаукеланн (58:03).

Штраф: 14 — 16.

Броски: 32 (9+17+6) — 21 (9+1+11).

Судьи: Блоски, Шрадер.

17 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: Турнирная таблица группового турнира ЧМ
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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