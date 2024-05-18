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Сегодня, 16:05

Дубль Зеттерлунда помог сборной Швеции разгромить Латвию в матче чемпионата мира

Алина Савинова
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Сборная Швеции с крупным счетом обыграла Латвию в матче групповой стадии чемпионата мира-2024 — 7:2.

У команды победителей голы забили Расмус Далин, Йонас Бродин, Джоэль Эрикссон, Маркус Петтерссон, Маркус Йоханссон и дубль офрмил Фабиан Зеттерлунд. За Латвию по шайбе забросили Каспар Даугавиньш и Робертс Мамчицс.

Швеция с 15 очками после 5 игр лидирует в турнирной таблице группы В. Сборная Латвии набрала 7 очков в 5 встречах и располагается на 5-й позиции.

Группа B

Латвия — Швеция — 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Голы: Далин — 1 (Олофссон), 4:50 — 0:1. Бродин — 1 (М. Юханссон, Кемпе), 6:57 — 0:2. Даугавиньш — 4 (Комульс, Рих. Букартс), 22:54 — 1:2. Мамчицс — 2 (Дзиеркалс, Батня), 23:17 — 2:2. Зеттерлунд — 2 (Лундестрем, Карлссон), 32:59 — 2:3. Зеттерлунд — 3, 33:16 — 2:4. Эрикссон Эк — 3 (М. Юханссон, Хед), 33:25 — 2:5. Петтерссон — 2 (Бураковски, Раймонд), 35:36 — 2:6. М. Юханссон — 4 (мен., Хольмберг, Бенгтссон), 58:51 — 2:7.

Вратари: Мерзликинс (Витолс, 35:36) — Густавссон.

Штраф: 18 — 35.

Броски: 23 (4+13+6) — 34 (10+12+12).

Судьи: Гронски, Кэмпбелл.

18 мая. Острава. Ostravar Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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