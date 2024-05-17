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Сегодня, 17:00

Мартинссон: «1:3 — неплохой результат для сборной Казахстана против Швеции, полной игроков НХЛ»

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Бывший защитник «Барыса» Эрик Мартинссон прокомментировал поражение сборной Казахстана в матче со Швецией (1:3) на чемпионате мира-2024.

«Я думаю, что Казахстан сыграл хорошо. Они упорно работали. И Швеция выглядела хорошо. Но Никита Бояркин действовал в воротах выше всяких похвал. У шведской сборной 12-15 ребят из НХЛ — это, конечно, сложный соперник для Казахстана. Но Казахстан боролся упорно. 1:3 — это неплохой результат против команды, полной игроков НХЛ», — приводит слова Мартинссона Legalbet.kz.

После четырех туров сборная Казахстана располагается на 7-м месте в турнирной таблице группы B, набрав три очка.

В следующем матче Казахстан встретится с Германией. Игра состоится в пятницу, 17 мая.

Источник: Legalbet.kz
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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