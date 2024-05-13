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Сегодня, 18:23

Матч чемпионата мира Норвегия — Финляндия был прерван из-за травмы игрока

Алина Савинова
Игроки сборной Норвегии и Финляндии по хоккею.
Фото AFP
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Матч группового этапа чемпионата мира-2024 между Норвегией и Финляндией был прерван в концовке первого периода. Причиной стала травма игрока норвежской сборной.

На 19-й минуте встречи защитник Кристиан Косастуль в попытке провести силовой прием против соперника сильно ударился лицом о борт. Судьи приняли решение досрочно сделать перерыв, после чего доиграть оставшуюся минуту первого периода. При этом со льда потребовалось убрать кровь травмированного игрока.

Через несколько минут после инцидента игра была возобновлена. На данный момент идет второй период. Счет в матче — 3:0 в пользу сборной Финляндии.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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