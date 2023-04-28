Майоров высказался о запрете российского флага на ЧМ-2023

Легендарный советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал информацию о том, что на ЧМ-2023 будут запрещены флаги России и Белоруссии.

«Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит Международная федерация во главе с Тардифом. Мы же там не играем, не мы, не белорусы. Это люди уже одурели от ненависти, я имею в виду Международную федерацию хоккея, от ненависти к России. Как бы ей еще насолить! А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем. Я абсолютно уврене, что там и ни одного болельщика не будет нашего. Ну, естественно им будет неинтересен чемпионат мира без болельщиков, если даже специалисты, на себя ссылаться особенно не буду: я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, а в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).