Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 16:54

Меньшиков: «Успех Латвии на ЧМ-2023 — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Судья Всесоюзной категории Константин Меньшиков высказался об успехе сборной Латвии на чемпионате мира-2023.

«Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией. Рижское «Динамо» играло в КХЛ, детские, юношеские, молодежные команды из Латвии приезжали сюда на турниры. Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы — Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции, есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого. Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России. И взяли они бронзу не от того, что оборвали с связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Меньшикова.

Сборная Латвии завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место национальную команду США (4:3 ОТ). Победителем турнира стала сборная Канада, которая в финале одержала победу над Германией (5:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-uspeh-latvii-rezul-tat-togo-chto-oni-mnogo-let-sotrudnichali-s-rossiej/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коньков хочет, чтобы борная России продемонстрировала свое мастерство в конкурентной среде