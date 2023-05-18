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18 мая, 18:44

Меньшиков заявил, что чемпионат мира и без России интересный турнир

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года, судья Всесоюзной категории Константин Меньшиков сравнил качество хоккея в исполнении команды «Россия-25» с тем, что показывают участники чемпионата мира — 2023.

«Я и чемпионат мира смотрю, и матчи сборной России с командой Беларуси видел. Очень отличается хоккей, который показывают даже сборные Венгрии, Австрии, Франции на чемпионате мира от того, в который играла наша команда под названием «25». Наша команда — какая-то надуманная, не очень понятно, зачем создана. У нас же есть еще сильные клубы — «Ак Барс», ЦСКА. Из них должен состоять костяк сборной. А такое было ощущение, что это тренировочный сбор команды СКА, тренеры смотрели игроков на перспективу. Многие не смотрят ЧМ без России? Я смотрю, мне нравится. Прекрасные команды, хоккей выровнялся. Посмотрите, как лидеры мучаются с аутсайдерами бывшими. Ну что, если Венгрия, Латвия, Франция «бодаются» в играх с фаворитами. Сейчас в хоккей научились играть все. Игроки прекрасно оснащены технически, демонстрируют современные навыки, вратаря закрывают, шайбы с неудобной руки по «девяткам» раскидывают», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

12 мая в финском Тампере и Риге стартовал чемпионат мира. Сборная Казахстана попала в группу B и сыграет против команд Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии и Латвии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-men-shikov-chempionat-mira-i-bez-rossii-interesny-j-turnir-est-chemu-pouchit-sya/
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Чемпионат мира по хоккею
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