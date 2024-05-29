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Сегодня, 20:29

Тардиф: «Мы попросим комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что ИИХФ рассмотрит вопрос об изменении системы начисления очков в рейтинге сборных команд.

«Мы попросим координационный комитет ИИХФ внести предложения по изменению правил начисления очков в мировом рейтинге. Решение может быть принято на совете ИИХФ в августе или ранее», — приводит слова Тардифа ТАСС.

28 мая глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании. Это связано с тем, что сборная России, которая отстранена от международных турниров с 2022 года, поднялась с третьего на второе место.

Бывший вице-президент ИИХФ Калерво Куммола назвал нелепым место российской команды в рейтинге.

Отсранение сборной России по&nbsp;хоккею не&nbsp;мешает ей&nbsp;находиться в&nbsp;лидерах рейтинга ИИХФ. «Это оскорбительно». Шведы и финны в бешенстве — через год Россия может стать первой в мировом хоккейном рейтинге!

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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