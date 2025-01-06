Михайлов — о словах Тардифа про возвращение сборной России: «Между желанием и делом большое расстояние»

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России на международные соревнования.

«Если есть желание, то я согласен, чтобы нашу сборную на всех уровнях допустили. Когда это произойдет? Не могу определить срок. Желать можно каждый год. Между желанием и делом большое расстояние. Когда нас допустят, все высказывания утонут в море правды», — сказал Михайлов «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

(Александр Абустин)