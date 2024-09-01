Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:35

Да Коста — об игре на чемпионате мира за Францию: «Никто не говорил мне ничего плохого»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Стефан Да Коста.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» рассказал о решении сыграть на чемпионате мира-2024 за сборную Франции.

— Вы сыграли за сборную Франции на чемпионате мира. Это было сложное решение? Вы сталкивались с осуждением?

— Ничего не было. Это мое решение. Во Франции никто не говорил ничего плохого. Если я могу, то я сыграю за сборную. А если бы были какие-то проблемы, то я бы не играл.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Франция в плей-офф не вышла, победителем турнира стала сборная Чехии.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Я хочу играть в России до конца карьеры. Мотивация — Кубок Гагарина». Интервью француза Да Косты
Стефан Да Коста
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Франции по хоккею
ХК Автомобилист
1
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Шнайдер пробилась в четвертый круг US Open
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел погибших
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя