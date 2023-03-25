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Сегодня, 09:30

Николишин рассказал, как сборная России обыграла канадцев на ЧМ-1993

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
Андрей Николишин (слева).
Фото Дмитрий Солнцев, «СЭ»
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Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями первого победного чемпионата мира для сборной России.

«Канадцы привезли на тот турнир обалденную сборную. Почти вся «Филадельфия» приехала — не попала в плей-офф. В составе были Линдрос, Гартнер, Грэйвз, Рекки. И мы ее обыграли в полуфинале 7:4, хотя горели 1:3. На нас никто не ставил. Мы сыграли в контрольном матче вничью с немцами, в группе — с итальянцами 2:2, еле-еле перебороли австрийцев 4:2. С нами прилетели ветераны, они хаяли нашу команду. Внутри федерации был развал, а мы тогда толком не понимали, что к чему — почему вокруг столько негатива.
Я играл в звене с Валерой Карповым и Герой Титовым. Начали мы третьим звеном, потом стали выходить вторыми. Первое было Быков — Хомутов — Хмылев, второе — Яшин — Каминский — Петренко. Потом Петренко сломался, на его место поставили Буцаева. Астраханцев — Федулов — Варицкий были в четвертом. Быков с Хомутовым были реально звери. На голову всех сильнее, как будто с другой планеты.
В группе мы проиграли Канаде 1:3. При этом канадцы на групповом этапе все время пили, разнесли полгостиницы. В полуфинале мы неплохо сыграли своим звеном, начали с ними кусаться, отыграли одну, вторую, третью — и нас уже было не остановить. Думаю, сказалось то, что у нас не было никакой информации о канадских игроках. Для меня всегда так лучше — я не люблю заранее знать про соперников. Чуть не подрался с Грейвзом, только потом узнал, что он, оказывается, звезда. Позже он стал капитаном «Рейнджерс», забил в одном из сезонов 50 голов. Или Гартнер. Я и не предполагал, что это будущий член Зала хоккейной славы. А Линдроса я знал, потому что с ним мы постоянно играли по юниорам», — рассказал Николишин.

В финале ЧМ-1993 сборная России обыграла Швецию (3:1), а канадцы уступили Чехии (1:5) в матче за третье место.

Андрей Николишин. «Если позовут тренером в КХЛ — не пойду. Освоить бюджет и набить карманы — не мое». Николишину — 50

Андрей Николишин
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