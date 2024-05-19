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Сегодня, 19:32

Сборная Австрии обыграла Норвегию на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Норвегия — Австрия.
Фото Reuters
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Сборная Австрии победила Норвегию в групповом турнире чемпионата мира по хоккею — 4:1.

Победу австрийцам принесли дубль Петера Шнайдера и голы Доминика Цвергера и Марио Хубера. Единственную шайбу норвежцев забросил Сандер Вольд Энгебротен.

Австрия (7 очков) поднялась на четвертое место в группе А. Норвегия (3) остается предпоследней.

Чемпионат мира

Группа A

Норвегия — Австрия — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Шнайдер — 3 (бол., Хайнрих, Росси), 26:49 — 0:1. Цвергер — 2 (Шнайдер, Росси), 28:54 — 0:2. Шнайдер — 4 (Росси, Бруннер), 33:53 — 0:3. Вольд Энгебротен — 1 (Зуккарелло), 53:04 — 1:3. М. Хубер — 2 (п.в., Цвергер), 57:24 — 1:4.

Вратари: Хаукеланн — Киккерт.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 27 (6+9+12) — 27 (9+10+8).

Судьи: Бьерк, Черриг.

19 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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Сборная Австрии по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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