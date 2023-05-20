Сборная Чехии обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

Сборная Чехии одержала победу над Норвегией в матче групповой стадии чемпионата мира-2023 по хоккею — 2:0.

В составе победителей отметились Доминик Кубалик и Якуб Флек.

Чехия располагается на первой строчке группы В, набрав 13 очков за 5 матчей. В следующем матче они сыграют против Швейцарии 21 мая.

Норвежцы занимают 7-е место с 4 очками за 5 игр, следующий матч они проведут против канадцев 22 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Норвегия — Чехия — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Кубалик — 7 (бол., Кошталек, Червенка), 12:33 — 0:1. Флек — 2 (Кемпни, Веймелка), 18:43 — 0:2.

Вратари: Хаукеланн (59:03) — Веймелка.

Штраф: 12 — 21.

Броски: 27 (15+7+5) — 21 (9+8+4).

Судьи: Шрадер, Штольц.