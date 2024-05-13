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Сегодня, 19:39

Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира

Алина Савинова
Игроки сборной Норвегии и Финляндии по хоккею.
Фото Reuters
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Сборная Финляндии победила Норвегию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 4:1.

У финнов дублем отметились Оливер Капанен и Артту Хюрю. За норвежскую команду единственный гол забил Макс Крогдал.

Игра была прервана в концовке первого периода из-за травмы защитника сборной Норвегии Кристиана Косастуля.

Финляндия с 7 очками после трех матчей лидирует в турнирной таблице группы А. У Норвегии ни одного очка после трех игр и 7-я позиция.

Чемпионат мира

Группа A

Норвегия — Финляндия — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Капанен — 4 (бол., Каски), 6:49 — 0:1. Хюрю — 1 (Каски, Иннала), 17:56 — 0:2. Хюрю — 2 (Яаскя, Иннала), 20:27 — 0:3. Капанен — 5 (Оксанен), 30:59 — 0:4. Крогдаль — 1 (Йоханнесен), 38:47 — 1:4.

Вратари: Арнтцен — Сятери.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 14 (9+5+0) — 42 (17+12+13).

Судьи: Гронски, Хольм.

13 мая. Прага. o2 Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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