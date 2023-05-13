Казахстан по буллитам обыграл Норвегию на чемпионате мира

Сегодня, 18:53
Сборная Казахстана в матче чемпионата мира обыграла Норвегию (4:3 Б).
Победный бросок исполнил нападающий Роман Старченко.
По ходу матча Казахстан уступал 0:2 и 1:3.
Чемпионат мира. Группа B
Норвегия — Казахстан — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хага — 1 (бол., Норстебе, Треттенес), 7:48 — 1:0. Бьоргвик Хольм — 1 (Треттенес, Мартинсен), 9:06 — 2:0. Мухаметов — 1 (Муратов, Бекетаев), 15:29 — 2:1. Хага — 2 (бол., Гранат, Норстебе), 21:44 — 3:1. Орехов — 1 (бол., Савицкий, Муратов), 35:11 — 3:2. Михайлис — 1 (бол., Рымарев, Старченко), 51:27 — 3:3.
Победный буллит: Старченко.
Вратари: Хаукеланн — Шутов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (12+10+8+4) — 17 (4+4+9+0).
Судьи: Фернандес, Хюрлиман.
13 мая. Рига. «Арена Рига».