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Сегодня, 18:53

Казахстан по буллитам обыграл Норвегию на чемпионате мира

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Сборная Казахстана в матче чемпионата мира обыграла Норвегию (4:3 Б).

Победный бросок исполнил нападающий Роман Старченко.

По ходу матча Казахстан уступал 0:2 и 1:3.

Чемпионат мира. Группа B

Норвегия — Казахстан — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хага — 1 (бол., Норстебе, Треттенес), 7:48 — 1:0. Бьоргвик Хольм — 1 (Треттенес, Мартинсен), 9:06 — 2:0. Мухаметов — 1 (Муратов, Бекетаев), 15:29 — 2:1. Хага — 2 (бол., Гранат, Норстебе), 21:44 — 3:1. Орехов — 1 (бол., Савицкий, Муратов), 35:11 — 3:2. Михайлис — 1 (бол., Рымарев, Старченко), 51:27 — 3:3.

Победный буллит: Старченко.

Вратари: Хаукеланн — Шутов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (12+10+8+4) — 17 (4+4+9+0).

Судьи: Фернандес, Хюрлиман.

13 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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