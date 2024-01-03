Новиков предположил, какие могут быть последствия от неучастия сборной России на молодежных чемпионатах мира

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предположил, какие могут быть последствия от неучастия сборной России на молодежных чемпионатах мира.

«К сожалению, мы не участвуем в МЧМ. Для меня это самая большая трагедия. Но ребятам нужно верить в себя, не опускать рук. Занавес снимут. Даже если они проскочили этот возрастной отрезок, у них еще будут все шансы заявить о себе в НХЛ для того, чтобы доказать, насколько это все было неправильно и несправедливо. Остранение ведущих спортсменов и команд — это не только удар по ним. Это удар по развитию вида спорта. Мы должны и про это говорить. Спорт развивается в условиях жесточайшей конкуренции. Хотим мы или нет, количество серьезных сборных в хоккее ограничено. Это не футбол, в который играет весь мир. Чиновники и мировые федерации должны это понимать и беречь. Выпадание любой топовой хоккейной страны — это удар по развитию всего вида спорта. Ведь речь идет о молодежи, которая завтра будет развивать НХЛ и весь хоккей. Нужно говорить о том, что большой спорт состоит из борьбы за медали и финансов. Поэтому НХЛ из-за потери наших ребят через пять лет может закиснуть. Да, Россию выбили. Но это потом ударит рикошетом по развитию. Если самолет опустил нос вниз, он рано или поздно врежется в землю», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.

На годовом конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о том, что возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/25 будет рассмотрена в марте 2024 года.