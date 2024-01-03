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Сегодня, 20:59

Новиков предположил, какие могут быть последствия от неучастия сборной России на молодежных чемпионатах мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков предположил, какие могут быть последствия от неучастия сборной России на молодежных чемпионатах мира.

«К сожалению, мы не участвуем в МЧМ. Для меня это самая большая трагедия. Но ребятам нужно верить в себя, не опускать рук. Занавес снимут. Даже если они проскочили этот возрастной отрезок, у них еще будут все шансы заявить о себе в НХЛ для того, чтобы доказать, насколько это все было неправильно и несправедливо. Остранение ведущих спортсменов и команд — это не только удар по ним. Это удар по развитию вида спорта. Мы должны и про это говорить. Спорт развивается в условиях жесточайшей конкуренции. Хотим мы или нет, количество серьезных сборных в хоккее ограничено. Это не футбол, в который играет весь мир. Чиновники и мировые федерации должны это понимать и беречь. Выпадание любой топовой хоккейной страны — это удар по развитию всего вида спорта. Ведь речь идет о молодежи, которая завтра будет развивать НХЛ и весь хоккей. Нужно говорить о том, что большой спорт состоит из борьбы за медали и финансов. Поэтому НХЛ из-за потери наших ребят через пять лет может закиснуть. Да, Россию выбили. Но это потом ударит рикошетом по развитию. Если самолет опустил нос вниз, он рано или поздно врежется в землю», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение.

На годовом конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о том, что возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/25 будет рассмотрена в марте 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-nhl-iz-za-poteri-nashih-rebyat-cherez-pyat-let-mozhet-zakisnut/
Хоккей
Юрий Новиков
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