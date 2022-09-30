Борис Михайлов считает, что ИИХФ в скором времени вернет россиян в турниры

Олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал утвержденные Международной федерации хоккея (ИИХФ) принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

В пятницу, 30 сентября, 98 членов конгресса ИИХФ проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались. Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

«Конечно, это позитивный знак, — приводит слова Михайлова ТАСС. — Эти 9 выступивших против просто не соображают, вся мировая спортивная общественность понимает, что проведение чемпионатов мира и других международных соревнований без сборной России идет не на пользу развитию мировому хоккею».

Олимпийский чемпион считает, что ИИХФ в скором времени вернет россиян в турниры.

«С радостью воспринимаю то, что так проголосовали. Думаю, пройдет еще какое-то время, все одумаются и сделают все возможное, чтобы сборные России вернулись на все международные соревнования. А об этих десяти и говорить не стоит. Кто следит за международным положением, их знает, это близорукие люди, у которых проблемы с головой. Большинство понимают ситуацию, ставит спорт вне политики, что радует. Вопрос о времени возвращения на международные соревнования не ко мне, а к гадалке. Я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но моего желания мало. Должны проснуться люди, которые голосуют против», — сказал он.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.