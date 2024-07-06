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Сегодня, 23:11

Олимпийский чемпион Нестеров заявил, что чемпионат мира без России изменился

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Олимпийский чемпион 2018 года, защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что не испытывал большого интереса к чемпионату миру-2024, который прошел без сборной России.

«Если честно, особо не следил за чемпионатом мира. Знаю, что в финале были Чехия и Швейцария. Много ли потерял чемпионат мира без нашей сборной? На эту тему уже было множество обсуждений, но, безусловно, турнир он стал иным», — приводит слова Нестерова «Газета.ru».

Чемпионат мира-2024 прошел в Чехии. Победителем турнира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале национальную команду Швейцарию (2:0).

Источник: «Газета.ru»
Никита Нестеров
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
ХК ЦСКА (Москва)
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