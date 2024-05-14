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Сегодня, 19:46

Организаторы чемпионата мира убрали флаг Украины на матче Казахстан — Латвия

Руслан Минаев
Казахстан — Латвия.
Фото Global Look Press
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Организаторы чемпионата мира убрали украинский флаг на арене в Остраве во время матча между Казахстаном и Латвией, сообщает ТАСС. Турнир проходит в Чехии.

В пресс-службе Международной федерации хоккея (ИИХФ) объяснили это тем, что Украина не является участницей соревнований.

«ИИХФ напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ИИХФ.

В ИИХФ также добавили, что такая процедура действует в течение всего чемпионата мира и других турниров на аналогичном уровне.

Источник: ТАСС
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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