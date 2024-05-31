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Овечкин назвал бредом слова финского журналиста о купленной победе сборной России на ЧМ-2014

25 мая 2014 года. Минск. Россия — Финляндия (5:2). Александр Овечкин забивает гол в финале чемпионата мира.
Фото photo.khl.ru
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова финского журналиста Пекки Ялонена, который заявил, что сборная России выиграла чемпионат мира-2014 благодаря судьям.

«Ну как подсуживает? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может быть. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Сборная России празднует победу над финнами в&nbsp;финале ЧМ-2014. Финны обвинили Россию в подкупе судей в золотом матче ЧМ-2014. Русофобия или повод обратиться к врачу?

25 мая 2014 года сборная России стала победителем чемпионат мира-2014 в Минске, обыграв в финале Финляндию со счетом 5:2. Лучшим вратарем турнира был признан Сергей Бобровский, а лучшим нападающим — Виктор Тихонов.

Александр Овечкин
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