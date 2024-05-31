Овечкин назвал бредом слова финского журналиста о купленной победе сборной России на ЧМ-2014

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на слова финского журналиста Пекки Ялонена, который заявил, что сборная России выиграла чемпионат мира-2014 благодаря судьям.

«Ну как подсуживает? Я не могу понять. Что за бред? Такого не может быть. Мы проигрывали в первом тайме. Как можно подсуживать?» — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

25 мая 2014 года сборная России стала победителем чемпионат мира-2014 в Минске, обыграв в финале Финляндию со счетом 5:2. Лучшим вратарем турнира был признан Сергей Бобровский, а лучшим нападающим — Виктор Тихонов.