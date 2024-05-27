Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 09:10

Пастрняк — о победе на ЧМ: «Может, теперь НХЛ пригласит на Турнир четырех наций»

Telegram Дзен

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк иронично прокомментировал победу сборной Чехии на чемпионате мира. Национальный коллектив переиграл швейцарцев — 2:0. Форвард в финале отметился заброшенной шайбой.

«Может быть, теперь пригласят на Турнир четырех наций?» — написал Пастрняк в социальных сетях.

В феврале НХЛ объявила о проведении в 2025 году Турнира четырех наций, в котором примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Команда Чехии стала победителем чемпионата мира в седьмой раз.

Давид Пастрняк
Хоккей
НХЛ
Сборная Чехии по хоккею
ХК Бостон Брюинз
2
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Двоих братьев из Якутска осудили на 14 лет за убийство своего отца
Хави зовут в «Челси» вместе с Гави, почему новым тренером «Барсы» назначают Флика. Что происходит в «Барселоне» после окончания чемпионата Испании
Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте из-за запаха еды в квартире
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сборная Чехии стала победителем домашнего чемпионата мира по хоккею