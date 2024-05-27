Пастрняк — о победе на ЧМ: «Может, теперь НХЛ пригласит на Турнир четырех наций»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк иронично прокомментировал победу сборной Чехии на чемпионате мира. Национальный коллектив переиграл швейцарцев — 2:0. Форвард в финале отметился заброшенной шайбой.

«Может быть, теперь пригласят на Турнир четырех наций?» — написал Пастрняк в социальных сетях.

В феврале НХЛ объявила о проведении в 2025 году Турнира четырех наций, в котором примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии. Команда Чехии стала победителем чемпионата мира в седьмой раз.