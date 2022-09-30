Буре прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, консул совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре прокомментировал утвержденные организацией принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ, — приводит слова Буре официальный сайт ФХР. — Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но видим, что сборную России очень ждут назад».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.