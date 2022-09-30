Буре прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену

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Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, консул совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре прокомментировал утвержденные организацией принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.
«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ, — приводит слова Буре официальный сайт ФХР. — Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но видим, что сборную России очень ждут назад».
В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.
Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.
В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.