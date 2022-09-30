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Сегодня, 13:26

Плющев отреагировал на новость о том, что Россия после санкций сразу будет в высшем дивизионе ЧМ по хоккею

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила вернуть сборную России в высший дивизион чемпионата мира.

«Я бы не сказал, что это было ожидаемое решение. Я считаю, что было принято правильное решение. Мы никуда не уходили, ничего не проигрывали. Мы бы проигнорировали уход в низшие дивизионы. Поэтому IIHF приняла положительное решение», — цитирует Плющева «Газета.ru».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/09/30/18687121.shtml
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Владимир Плющев
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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