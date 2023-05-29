Плющев считает, что Россия отстает от общемировых тенденций в хоккее

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Россия отстает от тенденций развития мирового хоккея.

«Любой чемпионат мира — это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперед. Пускай не все команды были укомплектованы лучшими игроками, тенденция налицо. Достаточно посмотреть на соперников, которые раньше были во второй обойме, а теперь показывают достойные результаты, — Латвия, Германия, Швейцария, Дания. У них растет уровень мастерства, и с ними нам придется считаться. К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем. У нас часто любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Не хотел бы рассуждать, как бы выступила сборная России, не зная ни состава, ни тренерского штаба. Нет смысла строить иллюзии», — приводит слова Плющева РИА «Новости Спорт».

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).