Гол Да Косты принес сборной Франции победу над Польшей на чемпионате мира

Сборная Франции обыграла Польшу в групповом турнире чемпионата мира — 4:2. Победную шайбу во втором периоде забросил нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Также в составе Франции отличились Джастин Аддамо (дубль) и Пьер-Эдуар Белльмар. За сборную Польши забили Доминик Пас и Бартош Фрашко. Сборная Франции (4 очка) поднялась на пятое место в группе B. Польша (1) остается последней. Чемпионат мира Группа B Польша — Франция — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Голы: Аддамо — 1 (Трей, Галле), 8:47 — 0:1. Аддамо — 2 (К. Бозон, Овитю), 11:32 — 0:2. Да Коста — 2 (Шакиашвили), 24:21 — 0:3. Белльмар — 2 (бол., Да Коста, Овитю), 27:46 — 0:4. Пась — 1 (Зигмунт, Валега), 36:08 — 1:4. Фрашко — 1 (Вронка), 37:39 — 2:4. Вратари: Мюррэй (Фучик, 26:07) — Илонен. Штраф: 8 — 8. Броски: 25 (3+11+11) — 32 (10+15+7). Судьи: Брандер, Франо. 14 мая. Острава. Ostravar Arena.