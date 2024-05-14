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14 мая, 23:43

Гол Да Косты принес сборной Франции победу над Польшей на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Польша — Франция.
Фото Reuters
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Сборная Франции обыграла Польшу в групповом турнире чемпионата мира — 4:2.

Победную шайбу во втором периоде забросил нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Также в составе Франции отличились Джастин Аддамо (дубль) и Пьер-Эдуар Белльмар.

За сборную Польши забили Доминик Пас и Бартош Фрашко.

Сборная Франции (4 очка) поднялась на пятое место в группе B. Польша (1) остается последней.

Чемпионат мира

Группа B

Польша — Франция — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Аддамо — 1 (Трей, Галле), 8:47 — 0:1. Аддамо — 2 (К. Бозон, Овитю), 11:32 — 0:2. Да Коста — 2 (Шакиашвили), 24:21 — 0:3. Белльмар — 2 (бол., Да Коста, Овитю), 27:46 — 0:4. Пась — 1 (Зигмунт, Валега), 36:08 — 1:4. Фрашко — 1 (Вронка), 37:39 — 2:4.

Вратари: Мюррэй (Фучик, 26:07) — Илонен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (3+11+11) — 32 (10+15+7).

Судьи: Брандер, Франо.

14 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
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Сборная Франции по хоккею
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