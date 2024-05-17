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17 мая, 23:40

Сборная США обыграла Польшу в матче чемпионата мира-2024

Сборная США победила команду Польши — 4:1.
Фото Reuters
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Сборная США победила национальную команду Польши в матче чемпионата мира-2024 со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Коул Кофилд (42, 50-я минуты), а также по шайбе забросили Майкл Кесселринг (31) и Брэйди Ткачук (40). У поляков отличился Гжегож Пасют (47).

США набрали десять очков и переместились на второе место в таблице группы B. Польша осталась на восьмой строчке (1).

В следующем матче американцы встретятся с Казахстаном, а Польша сыграет с Германией. Оба противостояния пройдут 18 мая.

Чемпионат мира. Группа B

Польша — США — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кессельринг — 2 (Ткачак, Власик), 30:11 — 0:1. Ткачак — 3 (Пинто, Сандерсон), 39:17 — 0:2. Кофилд — 1 (Ткачак), 41:11 — 0:3. Пасиут — 1 (Вронка, Колуш), 46:22 — 1:3. Кофилд — 2 (Ткачак, Пинто), 49:15 — 1:4.

Вратари: Мюррэй — Огастин.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 21 (11+5+5) — 57 (12+25+20).

Судьи: Брандер, Хольм.

Острава. Ostravar Arena.

Хоккей
Сборная Польши по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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