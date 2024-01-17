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Сегодня, 14:01

Председатель Олимпийского комитета Израиля поделилась мнением о допуске сборной

Виктория Кравченко
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Председатель Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад прокомментировала решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Она заявила, что это победа всего израильского народа.

«Мы очень рады заявлению Международной федерации об изменении своего решения и приглашении израильской команды принять участие на турнире в Болгарии. Много хороших людей со всего мира приняли участие в этой кампании», — цитирует Арад Israelhayom.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Позже Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с просьбой допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как, по мнению лиги, хоккеистов «отстранили несправедливо».

Хоккей
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