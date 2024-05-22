Глава Федерации хоккея Франции — об участии Да Косты в ЧМ-2024: «Исключительная ситуация»

Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо прокомментировал участие нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косты в чемпионате мира-2024 в составе национальной команды.

«Мы поговорили с министром спорта и пришли к мнению, что это исключительная ситуация. Он переехал в Россию десять лет назад — задолго до начала конфликта. Поэтому мы могли бы сделать исключение.

Стефан пытался вернуться в Европу, но ему не удалось получить контракт, потому что там, где он играет, ему очень хорошо платят. Учитывая, что он топ-игрок в Европе, там [в КХЛ] платят деньги, которых нет ни в одной стране. Ему 34 года, он на закате карьеры и пытается получить максимальную выгоду для будущего своей семьи», — приводит слова Жербо Dagens Nyheter.

Да Коста выступает в КХЛ с сезона-2014/15. В минувшем розыгрыше 34-летний форвард провел 72 матча за «Автомобилист», в которых забросил 24 шайбы и отдал 40 результативных передач.