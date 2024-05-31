Рыбин заявил, что без России на чемпионате мира по хоккею было скучно всем

Сегодня, 18:41
Тренер «Химика» Максим Рыбин оценил выступление сборной Канады на чемпионате мира по хоккею.
«Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место? Думаю, в Чехию от Канады приехали бы другие хоккеисты, если на турнире была Россия. У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачев, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков. Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется», — приводит слова Рыбина LiveResult.
Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года, победив Швейцарию (2:0). Бронзовые медали завоевала Швеция, оказавшись сильнее Канады (4:2).