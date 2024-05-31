Рыбин заявил, что без России на чемпионате мира по хоккею было скучно всем

Тренер «Химика» Максим Рыбин оценил выступление сборной Канады на чемпионате мира по хоккею.

«Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место? Думаю, в Чехию от Канады приехали бы другие хоккеисты, если на турнире была Россия. У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачев, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков. Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года, победив Швейцарию (2:0). Бронзовые медали завоевала Швеция, оказавшись сильнее Канады (4:2).