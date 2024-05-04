Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира-2024

Сборная Канады на официальном сайте объявила состав на чемпионат мира-2024. Канадская команда является действующим победителем турнира.

Вратари: Джоэл Хофер («Сент-Луис»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Нико Доус («Нью-Джерси»).

Защитники: Боуэн Байрэм («Баффало»), Оуэн Пауэр («Баффало»), Кайден Гуле («Монреаль»), Джеймисон Олексяк («Сиэтл»), Дэймон Сиверсон («Коламбус»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Олен Зеллвегер («Анахайм»).

Нападающие: Адам Фантилли («Коламбус»), Дилан Козенс («Баффало»), Майкл Бантинг («Питтсбург»), Эндрю Манджипани («Калгари»), Доусон Мерсер («Нью-Джерси»), Джаред Макканн («Сиэтл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Ридли Грейг («Оттава»), Дилан Гюнтер («Аризона»), Брэндон Танев («Сиэтл»), Макклин Селебрини (Бостонский университет).

Канадцы сыграют в группе А против команд Финляндии, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Матчи группы А пройдут в городе Прага на льду «О2 Арены».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»