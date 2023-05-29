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Сегодня, 10:02

Сборная России сохранила третье место в рейтинге ИИХФ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по хоккею осталась на третьем месте в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщается на сайте организации.

Несмотря на пропуск чемпионата мира-2023, российская сборная продолжает занимать третью строчку рейтинга с 4050 очками. Первое место с 4150 баллами у Канады, вторая — Финляндия с 4080 очками.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4:3 ОТ).

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
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